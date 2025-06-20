Меган Маркл призналась, что их с принцем Гарри дети продают на рынке урожай

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью для YouTube-канала британской предпринимательницы Эммы Греде рассказала об особенностях воспитания их с принцем Гарри детей, сына Арчи и дочь Лилибет.

На вопрос ведущей, разговаривает ли Меган с наследниками о деньгах «или о чем-то в этом роде», гостья студии призналась, что ей в этом помогают собственный огород и рынок, который находится недалеко от их дома. Напомним, что сегодня семья живет в Калифорнии, США.

По словам герцогини Сакссекской, она приучает детей к садоводству, которое, в свою очередь, «учит их терпению, ценить и дорожить едой».

«Вы начинаете с семян и наблюдаете, как они растут, а дети ждут. Но при этом возникает вопрос: а теперь ты хочешь продать свой урожай? И хочешь ли ты поделиться им? Что ты хочешь сделать с этими деньгами, когда они у тебя появятся?», — рассказала супруга принца Гарри.

Так, добавляет Меган Маркл, дети начинают понимать, что у вещей есть стоимость, а это особенно важно «для тех, кому посчастливилось жить с привилегиями».

Ранее мы писали о том, на какие крайние меры пошел принц Гарри ради примирения с отцом, королем Карлом III.