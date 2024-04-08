Олаф Шольц создал аккаунт в TikTok и пообещал не танцевать

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц завел страницу в социальной сети TikTok вопреки тому, что ранее его правительство призывало госслужащих не использовать китайское приложение из-за сомнений в его безопасности. Об этом сообщает Politico.

«Я не танцую. Обещаю», — заверил политик после регистрации в приложении.

Уточняется, что аккаунт будет предоставлять информацию о работе Шольца и правительства Германии, а также «позволит заглянуть за кулисы повседневной правительственной жизни». Ведением страницы будет заниматься пресс-служба правительства.

В материале Politico сказано, что такой шаг обусловлен политической кампанией в преддверии предстоящих выборов в Европейский парламент и региональных выборов в восточных немецких землях Бранденбург, Тюрингия и Саксония.

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