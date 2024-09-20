ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 сентября 2024, 12:31
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Окружение Джиджи Хадид переживает, что Брэдли Купер скоро разобьет ей сердце

Друзья модели Джиджи Хадид переживают, что Брэдли Купер разобьет ей сердце.
Окружение Джиджи Хадид переживает, что Брэдли Купер скоро разобьет ей сердце

© ETIENNE LAURENT/AFP/East News

Окружение Джиджи Хадид с осторожностью относится к ее бойфренду Брэдли Куперу и считают, что актер скоро разобьет модели сердце. Об этом пишет портал Life&Style.

«Он много говорит, он определенно обожает Джиджи, они отличные товарищи, но она хочет большего, и уже довольно давно. Кажется, у него есть план, по которому актер держит симпатичную девушку у себя под рукой, но не отпускает ее», — поделился информатор.

Инсайдер отметил, что после негативного опыта отношений с Леонардо Ди Каприо Хадид больше не желает быть девушкой без обязательств. При этом, как считают друзья модели, с Купером история может повториться.

«Она делала Брэдли бесконечные намеки и ясно дала понять, что хотела бы второго ребенка, но он, скорее, плывет по течению и живет по графику. Джиджи не будет сидеть и ждать, пока ее будут подбрасывать. Как бы она ни была счастлива, это немного раздражает», — добавил источник.

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид появилась на яхте Брэдли Купера.