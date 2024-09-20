Окружение Джиджи Хадид переживает, что Брэдли Купер скоро разобьет ей сердце

Окружение Джиджи Хадид с осторожностью относится к ее бойфренду Брэдли Куперу и считают, что актер скоро разобьет модели сердце. Об этом пишет портал Life&Style.

«Он много говорит, он определенно обожает Джиджи, они отличные товарищи, но она хочет большего, и уже довольно давно. Кажется, у него есть план, по которому актер держит симпатичную девушку у себя под рукой, но не отпускает ее», — поделился информатор.

Инсайдер отметил, что после негативного опыта отношений с Леонардо Ди Каприо Хадид больше не желает быть девушкой без обязательств. При этом, как считают друзья модели, с Купером история может повториться.

«Она делала Брэдли бесконечные намеки и ясно дала понять, что хотела бы второго ребенка, но он, скорее, плывет по течению и живет по графику. Джиджи не будет сидеть и ждать, пока ее будут подбрасывать. Как бы она ни была счастлива, это немного раздражает», — добавил источник.

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид появилась на яхте Брэдли Купера.