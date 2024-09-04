Обнимались и наслаждались отдыхом: Джиджи Хадид появилась в купальнике на яхте Брэдли Купера

Супермодель Джиджи Хадид и голливудский актер Брэдли Купер продолжают наслаждаться роскошным отдыхом у побережья Италии. Фотографом удалось запечатлеть пару в купальных костюмах.

29-летняя Джиджи Хадид и 49-летний Брэдли Купер отдыхали на яхте. Супермодель надела черное бикини с белыми полосами, добавив к образу золотые цепочки. Хадид распустила волосы и отказалась от косметики. Ее возлюбленный наслаждался отпуском в зеленых купальных шортах, сообщает Daily Mail.

На снимках влюбленные обнимались и наслаждались совместным отдыхом. Отметим, что вместе с ними в поездку отправилась малышка Лея, дочь Купера от модели Ирины Шейк.

Впервые слухи о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера появились осенью прошлого года. Тогда журналисты сфотографировали пару во время свидания в Нью-Йорке. Сами влюбленные пока не рассказывали о том, как они начали встречаться, но по некоторым данным, инициатором знакомства стала Джиджи. Модель давно восхищалась актерским талантом Купера, вследствие чего захотела узнать его поближе. В мае в Сети появились слухи о возможной помолвке пары.

Ранее экс-возлюбленный Джиджи Хадид, певец Зейн Малик, после расставания с моделью редко стал появляться на публике, отрастил густую бороду и длинные волосы.