Окончательная точка: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь официально свободны

После пяти месяцев прений суд поставил точку в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Решение официально вступило в силу с 21 февраля 2025 года.

Слухи о проблемах в браке звезд появились в начале лета 2024 года. В августе певица подала на развод. По информации источников, причиной расставания звезд стали «непримиримые противоречия».

7 января текущего года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод. Но решение вступило в законную силу только с 21 февраля, пишет TMZ.

Свадьба знаменитостей состоялась в 2022 года. Они не заключали брачного контракта, поэтому им понадобилось пять месяцев, чтобы уладить все имущественные вопросы.

Ранее сообщалось, что Дженнифер собирается отказаться от фамилии Аффлека и оставить за собой имущество в размере 400 млн долларов.

Напомним, артистка намерена запустить собственное реалити-шоу о жизни после развода со звездой «Исчезнувшей». Певице необходимо восстановить утерянную в 2024 году репутацию.