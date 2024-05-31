Охранница Каннского фестиваля напала на украинскую модель и пыталась прогнать с красной дорожки певицу с актрисой

В Каннах охранница фестиваля напала на украинскую модель Саву Понтийскую. Это случилось, когда девушка проходила по красной дорожке.

Подробности приводит Lenta.Ru.

Перед кинотеатром охранница обхватила Понтийскую и потащила в сторону. Девушка сопротивлялась и чуть не упала с лестницы.

Модель не собирается оставлять ситуацию: организаторы проигнорировали ее, не извинились, теперь Понтийская будет добиваться компенсации в суде. Она хочет получить 100 тыс. евро – в такую сумму модель оценила травму и ущерб репутации.

Известно, что эта же охранница напала на актрису Массиэль Таверас, мешала делать фотографии корейской звезды Юны, пыталась прогнать с красной дрожки певицу Келли Роуленд.

Ранее стилист Лариса Голубева объяснила сайту «Страсти», что не так с образом журналистки Ксении Собчак в Каннах.