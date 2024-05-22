Образ за полмиллиона: почему в Сети раскритиковали платье Собчак в Каннах

Образы Ксении Собчак на Каннском кинофестивале продолжают удивлять публику. Сначала журналистка вышла в свет в белом пиджаке, белой юбке, а ее шею украсило ожерелье-наручники. Но последний образ звезды вызвал бурные обсуждения в Сети: далеко не все оценили платье с огромной булавкой, в котором Ксения появилась на красной дорожке. Стилист Лариса Голубева объяснила сайту «Страсти», что не так с образом теледивы.

Ксения появилась в Каннах в коричневом платье из атласа испанского бренда Loewe, стоимость которого составляет около 343 тыс. рублей. Образ дополнили туфли в тон Prada с заостренным носом — они стоят 88 тыс. рублей. Клатч журналистки также бренда Prada не удалось найти в Сети, но подобные сейчас, как пояснила стилист, обошлись бы в 200−250 тыс. рублей.