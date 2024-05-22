Образ за полмиллиона: почему в Сети раскритиковали платье Собчак в Каннах
© Telegram-канал Ксении Собчак
Образы Ксении Собчак на Каннском кинофестивале продолжают удивлять публику. Сначала журналистка вышла в свет в белом пиджаке, белой юбке, а ее шею украсило ожерелье-наручники. Но последний образ звезды вызвал бурные обсуждения в Сети: далеко не все оценили платье с огромной булавкой, в котором Ксения появилась на красной дорожке. Стилист Лариса Голубева объяснила сайту «Страсти», что не так с образом теледивы.
Ксения появилась в Каннах в коричневом платье из атласа испанского бренда Loewe, стоимость которого составляет около 343 тыс. рублей. Образ дополнили туфли в тон Prada с заостренным носом — они стоят 88 тыс. рублей. Клатч журналистки также бренда Prada не удалось найти в Сети, но подобные сейчас, как пояснила стилист, обошлись бы в 200−250 тыс. рублей.
«Для меня образ Ксении выглядит, как абсолютно изысканный, стильный и подходящий для мероприятия. Но платье все-таки делает фигуру немного диспропорциональной из-за объемного верха. Я думаю, что это может быть оптическая иллюзия — снимок звезды сделан немного снизу. Поэтому нижняя часть выглядит короче»
Лариса Голубева
Стилист
Лариса Голубева считает, что это платье можно было бы «обыграть» интереснее, если к нему добавить ярко-красную помаду или пучок в азиатском стиле.
«Клатч, туфли и украшения не сделали образ завершенным. Этого оказалось мало для того, чтобы создать впечатление»
Лариса Голубева
Стилист
Однако подписчики Ксении не разделяют мнение стилиста. Они сравнили образ звезды с мешком.
«Платье очень странное, как будто сумка на груди», «Опять мешок», «Не хочу обидеть, но как подушкой прикрыли», «Как будто с приколотой подушкой», — написали они в социальных сетях.