«Оказывают на нее огромное давление»: почему близкие беспокоятся за Кейт Миддлтон, завершившую химиотерапию

Недавно состоялось триумфальное появление Кейт Миддлтон на публике на Рождество. Однако члены королевской семьи беспокоятся, что принцесса Уэльская находится под слишком большим давлением после завершения химиотерапии. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

В рождественские праздники Кейт Миддлтон вместе с семьей посетила рождественские службы, произведя фурор своим появлением на публике после химиотерапии. Теперь к жене принца Уильяма приковано все внимание общественности, что беспокоит ее близких. Они считают, что принцесса Уэльская оказалась под «огромным давлением» из-за постоянных расспросов.

«Кейт, несомненно, всеобщая любимица и член королевской семьи, пользующийся наибольшим уважением у общественности. Она, конечно, ценит это, но обстоятельства также оказывают на нее огромное давление, поскольку ее мнение спрашивают по каждому шагу, который делает семья», — рассказал источник.

Собеседник издания также добавил, что сейчас семье принца и принцессы Уэльских необходимо восстановить свою репутацию после скандала с принцем Эндрю и резких высказываний отказавшихся от королевских обязанностей и покинувших Великобританию принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Близкие надеются на помощь Кейт Миддлтон в этом вопросе.

Напомним, жена принца Уильяма постепенно возвращается к королевским обязанностям после пережитых испытаний. 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. С того момента принцесса Уэльская появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре она заявила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям публично обратился к Кейт Миддлтон в день ее 43-летия.