«Гордимся тобой»: принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием

Принц Уильям поздравил Кейт Миддлтон с днем рождения. 9 января принцессе Уэльской исполнилось 43 года. В поздравлении супруг назвал ее самой замечательной женой и матерью.

Уильям оставил пост в соцсетях. Он опубликовал фото Кейт, на котором она позирует в джинсах и белой блузке.

«Посвящается самой замечательной жене и матери. За последний год ты проявила невероятную силу духа. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой», - написал Уильям.

Принц поздравил супругу с днем рождения и добавил, что вместе с детьми любит ее.

Публикация растрогала поклонников – меньше, чем за час, она набрала 200 тысяч лайков. Интернет-пользователи оставили свыше 4 тысяч комментариев под постом.

Напомним, в 2024 году Миддлтон лечилась от рака. Для поздравительной открытки с Рождеством в конце года Кейт и ее муж выбрали фото из видео, в котором она объявила о завершении курса лечения.