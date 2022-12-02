«Обзванивает юристов»: Карл III делает все, чтобы уничтожить Меган Маркл

Совсем скоро на платформе Netflix появится фильм о Меган Маркл и Гарри. Пока их поклонники считают дни до выхода новинки, Карл III поднимает все свои связи, чтобы обзавестись поддержкой юристов. Ходят слухи о том, что молодые люди сделали сенсационное признание, которое может нанести урон репутации короля.

Эксперт по королевской семье Исакова убеждена: Карл III готовится наказать принца Гарри и его супругу за необдуманные действия. «Меган и Гарри ничего хорошего не сказали о пребывании в семье. Сейчас все обзванивают юристов, которые будут опровергать слова, сказанные в фильме», — сообщила специалист в беседе с порталом «PopCornNews».

К слову, Сассекские стали главными ньюсмейкерами этой осени. Поговаривают, молодые люди находятся на грани развода. На фоне этих слухов появилась информация о романе принца Гарри с возрастной любовницей. Подробности читайте в этой статье.