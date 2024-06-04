Оказалось шуткой: открылась правда о записке больной раком Кейт Миддлтон с просьбой о помощи

Британский иллюзионист и фокусник Деррен Браун опроверг слухи о том, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон втайне передала ему записку с просьбой о помощи. Об этом пишет издание Newsweek и приводит новые подробности истории.

В декабре 2023 года Деррен Браун сообщил в соцсетях, что встретился с Кейт Миддлтон и ее супругом принцем Уильямом на королевском представлении Royal Variety Performance в Лондоне, где у него проходило выступление. Это произошло незадолго до того, как принцесса Уэльская перестала появляться на публике. Фокусник утверждал, что во время рукопожатия Кейт Миддлтон передала ему записку с просьбой о помощи.

«Когда она пожала мне руку, она вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже, внутри было написано всего одно слово: „Помогите“», — заявил Деррен Браун.

После публикации поста иллюзиониста поклонники принцессы Уэльской предположили, что ей действительно нужна помощь. Однако теперь менеджер Деррена Брауна в беседе с Newsweek заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он объяснил, что пост фокусника был несерьезным — это была отсылка к давней шутке австралийского актера Барри Хамфриса, который выступал в образе леди Эдны Эвередж (Дамы Эдны). Однажды комик пошутил, что королева Елизавета II передала ему записку с просьбой о помощи.

«Поэтому Деррен добавил в конце поста тег #DameEdna», — отметил менеджер Деррена Брауна.

В связи с последующими событиями в жизни Кейт Миддлтон многие пользователи Сети сочли шутку иллюзиониста мрачной и пророческой.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Как оказалось, у Кейт Миддлтон обнаружили рак после операции на брюшной полости в январе 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике после курса химиотерапии.