Оказалась на грани мучительной смерти: Дженнифер Лопес едва не сорвалась со скалы

Популярная американская певица Дженнифер Лопес, как и многие артисты, часто блистает не только на сцене, но и в кинокартинах. Одним из успешных проектов звезды стал фильм «Моя пиратская свадьба». Однако съемки в нем едва не закончились для исполнительницы мучительной смертью.

Дженнифер рассказала, что она могла действительно погибнуть, если бы не ее партнер по кадру Джош Дюамель. Они вместе исполняли много опасных трюков, но однажды она чуть не сорвалась со скалы. Лопес отметила, что в той роковой сцене у нее было платье с длинным шлейфом. В какой-то момент подол зацепился за автомобиль и накрутился на колесо. Певица точно бы упала, если бы не Дюамель, который вовремя ее схватил. «Это было чертовски страшно», - вспоминает артистка.

К слову, сам Джош во время съемок в Доминиканской Республике тоже оказался в очень опасной ситуации. Он рассказывал, что хотел в свободное время сделать фотографию пейзажа, так как бухта, в которой они работали, была очень красива. И в тот момент, когда он подошел к скале, об нее разбилась волна-убийца, которая едва не сбросила его с обрыва.

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