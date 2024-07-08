Актер Киану Ривз с поседевшей бородой пришел на мотогонки с возлюбленной Грант

Голливудский актер Киану Ривз вышел в свет с возлюбленной Александрой Грант, которая является художницей. Пара пребывала в хорошем настроении и посетила мотогонки в Германии. Звезда давно увлекается мотоциклами. Фото публикует Daily Mail.

Влюбленные посетили гонку Moto GP Sachsenring на трассе «Заксенринг» в Хоэнштайн-Эрнсттале. Киану не скрывал чувств к партнерше, держал ее за руку и обнимал. Они позировали фотографам и даже помахали черно-белым клетчатым флагом, которым знаменуется окончание гонки.

59-летний артист был в джинсах, куртке и серой рубашке. Он отрастил бороду, которая покрылась сединой. Его спутница, которую тоже часто критикуют за седые волосы, была в голубом джемпере, черных брюках и в солнцезащитных очках. Напомним, что возлюбленной актера 51 год. Они познакомились в 2011 году во время работы над книгой мужчины «Ода счастью». Александра рисовала иллюстрации к его произведению.

Ривз рассказывал, что обожает мотоциклы, а художница не выступает против увлечения любимого. Папарацци часто снимают Киану во время езды на мотоцикле, но он является не только поклонником этого вида транспорта, а еще и сооснователем компании Arch Motorcycle Company по изготовлению мотоциклов на заказ. Это случилось в 2011 году.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с возлюбленной Инес де Рамон. До этого папарацци снимали пару, но на днях случился их первый официальный выход на публику. Они держались за руки и выглядели счастливыми.