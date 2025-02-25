Огромное количество: сколько доз кетамина получил Мэттью Перри перед смертью

Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Звезда «Друзей» страдал от наркозависимости и умер в результате передозировки кетамином. В новом фильме, посвященном артисту, сказано, что он получил 27 лишних доз препарата.

На стриминговых сервисах вышел фильм «Мэттью Перри: Голливудская трагедия», в котором рассказывается, что артист получил за три дня 27 лишних доз препарата. Лекарство ему назначил врач для лечения тревожных расстройств и депрессии, сообщает Yahoo.

Дело звезды курировал прокурор Мартин Эстрада, пока не ушел в отставку в январе 2025 года. По его мнению, нужно строже наказать арестованных по делу Перри человек — двух врачей, наркодельца и личного помощника артиста.

Он отметил, что зависимых людей нельзя обвинять. В первую очередь нужно обвинять драг-диллеров и продавцов наркотиков, которые воспользовались пагубной привычкой людей.

В августе прошлого года врач Сальвадор Пласенсия, которого обвинили в поставке наркотиков актеру Мэттью Перри, заявил, что собирается возобновить медицинскую практику.