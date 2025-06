Одного Йе недостаточно: Канье Уэст во второй раз сменил имя

Американский рэпер Канье Уэст удивил в очередной раз. Исполнитель, который ранее сменил имя на Йе, взял себе новый псевдоним, теперь он — Йе Йе, пишет издание Page Six со ссылкой на документы.

«Канье Уэст во второй раз поменял свое имя... Новая деловая документация в Калифорнии была подана главным финансовым директором рэпера, Хуссейном Лалани, под именем Йе Йе... Его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают его новый псевдоним», — говорится в публикации.

Напомним, что в первый раз 47-летний рэпер поменял имя в 2021 году. Тогда он назвал себя просто и лаконично – Йе. Под этой же маркой и вышел его новый альбом.

Это, впрочем, далеко не единственная экстравагантная выходка зарубежного исполнителя. Ранее его уличили якобы в поддержке нацизма после ряда неоднозначных постов в соцсети Х* Илона Маска (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры). Некоторые пользователи предположили, что аккаунт Уэста был взломан. Однако позже рэпер и сам удалил свою страницу с платформы.

Ранее мы писали о том, как Канье Уэст в соцсетях угрожал, что заберет детей у экс-супруги Ким Кардашьян.