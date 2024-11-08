Одна деталь на руке принца Уильяма заставила соцсети умилиться

Принц Уильям надел на официальное мероприятие браслет от дочери. Об этом сообщает StarHit.

Пользователи соцсетей заметили, что на последние официальные мероприятия на руке принца Уильяма присутствует яркий браслет из бисера зелено-голубого цвета. На одном из кадров светских хроникеров заметно, что на браслете написано «Папа».

Вероятнее всего, украшение для отца сделала 9-летняя принцесса Шарлотта. Девочка с детства фанатеет от Тейлор Свифт, которая когда-то и ввела моду на такие браслетики «дружбы».

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей: сына Джорджа, дочь Шарлотту и сына Луи.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям назвал 2024 год худшим в своей жизни из-за рака Кейт Миддлтон и Карла III.