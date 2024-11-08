Опубликовано 08 ноября 2024, 19:181 мин.
Одна деталь на руке принца Уильяма заставила соцсети умилиться
Принц Уильям надел на официальное мероприятие браслет от дочери.
© HENRY NICHOLLS/AFP/East News
Принц Уильям надел на официальное мероприятие браслет от дочери. Об этом сообщает StarHit.
Пользователи соцсетей заметили, что на последние официальные мероприятия на руке принца Уильяма присутствует яркий браслет из бисера зелено-голубого цвета. На одном из кадров светских хроникеров заметно, что на браслете написано «Папа».
Вероятнее всего, украшение для отца сделала 9-летняя принцесса Шарлотта. Девочка с детства фанатеет от Тейлор Свифт, которая когда-то и ввела моду на такие браслетики «дружбы».
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей: сына Джорджа, дочь Шарлотту и сына Луи.
Ранее мы писали о том, что принц Уильям назвал 2024 год худшим в своей жизни из-за рака Кейт Миддлтон и Карла III.
Источник фото:HENRY NICHOLLS/AFP/East News
Источник:StarHit
Автор:Александр Асташкин