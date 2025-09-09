Один из кораблей Греты Тунберг подвергся атаке БПЛА на пути в Газу. Об этом сообщает Daily Mail.

Экоактивистка Грета Тунберг и ее единомышленники направились в Газу с гуманитарной помощью палестинцам. Грета находилась на «Семейном судне», идущем под португальским флагом. По информации источника, минувшей ночью корабль был атакован беспилотником и загорелся.

«Судно официально подверглось нападению. Прямо над ним пролетел дрон, сбросил бомбу, которая взорвалась, и судно загорелось», — рассказала пассажирка.

Отмечается, что никто из находящихся на корабле не пострадал. Пожар удалось локализовать. Несмотря на атаку, Грета и ее команда не намерены отступать от цели.

«В настоящее время проводится расследование, и как только появится дополнительная информация, она будет немедленно опубликована. Акты агрессии, направленные на то, чтобы запугать нас и сорвать нашу миссию, не остановят нас. Наша мирная миссия по снятию блокады с Газы и проявлению солидарности с его народом продолжается с прежней решимостью и твердостью», — сказано в официальном обращении.

