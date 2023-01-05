Очень засекречена и оснащена сигнализацией: почему вокруг новой книги принца Гарри такой ажиотаж

В последнее время все внимание приковано к королевской семье, и причиной этого является скандальное поведение Сассекских. Сначала молодые люди выпустили документальный фильм, в котором раскрыли все тайны титулованных родственников. Но этого Меган Маркл и ее супругу оказалось мало, поэтому, как стало известно, 10 января в продажу поступит книга принца Гарри «Запасной». Литературная новинка обещает стать настоящей сенсацией, в ее анонсе сказано, что это — полное прозрение и откровение внука Елизаветы II. Вот почему чтобы избежать утечки текста в Сеть, мемуары охраняют как секретные документы.

По информации «КП», издательство «Penguin Random House» тратит миллионы долларов на многоуровневую защиту книги. Так, например, чтобы доставить печатные экземпляры в магазины, будут задействованы защищенные от взлома контейнеры, оснащенные сигнализацией и спутниковой системой отслеживания.

До 10 января остались считанные дни, а, значит, совсем скоро все внимание публики будет вновь направлено на семейные интриги королевского двора.

Ранее стало известно о жестокой потасовке принца Уильяма и Гарри. Подробности читайте в этой статье.