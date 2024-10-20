«Очень важно»: раскрыт секрет отношений тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур после развода

Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур даже спустя почти 25 лет после развода поддерживают связь. В интервью People дочь артистов, актриса Румер Гленн Уиллис, высказалась об отношениях родителей после расставания.

36-летняя актриса призналась, что благодарна родителям за хороший пример отношений в семье. Румер Уиллис похвалила их за то, что уважительно обращаются друг к другу после развода.

«Я так благодарна. Я думаю, что одна из самых прекрасных вещей, которую я могу наблюдать в отношениях моих родителей, — это их любовь и поддержка друг друга», — поделилась артистка.

По словам звездной наследницы, ее мать во всем поддерживает ее и младших сестер, а также поддерживает отношения с детьми Брюса Уиллиса от второго брака, 12-летней Мейбел Рей и 10-летней Эвелин Пенн.

«Для меня и моих сестер очень важно, как моя мама проявляет себя в таких ситуациях, а также то, как она взаимодействует с моими младшими сестрами (дочерьми Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг)», — отметила Румер Уиллис.

Деми Мур также нашла общий язык со второй женой экс-супруга, моделью Эммой Хеминг. Румер Уиллис рассказала, что им «никогда не приходилось делить праздники». Актриса призналась, что считает нынешнюю супругу отца частью своей семьи.

«Мне никогда не приходилось делить праздники. Нам никогда не приходилось делить семейные каникулы, Рождество или дни рождения», — заявила дочь артистов.

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. У экс-супругов три дочери: 36-летняя Румер Гленн, 33-летняя Скаут ЛаРу и 30-летняя Таллула Белль. Сейчас семья переживает непростой период — актер борется с тяжелым заболеванием. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия. Деми Мур старается как можно больше времени проводить вместе с детьми и бывшим мужем.

Ранее сообщалось о том, что дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась новым фото с улыбающимся отцом.