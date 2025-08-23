«Очень скучно это слушать»: Марго Робби впервые после родов высказалась о материнстве

Марго Робби впервые после родов высказалась о материнстве. Подробности приводит Entertainment Tonight.

Марго Робби и Том Акерли впервые стали родителями в октябре прошлого года. У них родился мальчик.

Актриса впервые после рождения сына откровенно рассказала, как поменялась ее жизнь с появлением ребенка. Она отметила, что наследник полностью изменил восприятие мира, так как теперь смыслом ее жизни стал именно малыш.

По словам Робби, ее состояние могут понять только те люди, у которых есть дети.

«Это когда пытаешься объяснить что-то человеку, у которого уже есть дети, но тебе не нужно этого делать, потому что он все понимает, а если не понимает, то, вероятно, просто очень скучно это слушать. В общем, о материнстве можно сказать следующее: "Это самое лучшее, что только может быть"», — разоткровенничалась актриса.

Кроме того, недавно Марго появилась на первой после родов ковровой дорожке. Она продемонстрировала загорелую стройную фигуру в полупрозрачном мини-платье с корсетным верхом, тем самым произвела большое впечатление.

