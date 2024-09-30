Исхудавшая актриса Анджелина Джоли вышла в свет с дочерью и сыновьями

Актриса Анджелина Джоли появилась на кинопоказе вместе с дочерью и сыновьями. Звезда позировала фотографам с белом платье на бретелях, которое подчеркнуло ее худобу. Фото публикует Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Джоли стала гостьей премьеры фильма «Мария» в Нью-Йорке. Компанию ей на мероприятии составили 19-летняя дочь Захара и сыновья — 23-летний Мэддокс и 20-летний Пакс. Они, как и мама, были одеты в вечерние наряды. Напомним, что всех троих Анджелина усыновила, когда была в браке с актером Брэдом Питтом. После развода приемные, как и родные дети Шайло, Вивьен и Нокс, остались вместе с матерью.

На светском вечере Джоли охотно позировала фотографам, демонстрируя свой обновленный цвет волос, а также стройную фигуру, из-за которой, к слову, ее в последнее время критикуют. Поклонники уверены, что актриса так много работает и часто испытывает стресс, что стала выглядеть нездорово.

Переживают за Анджелину и близкие. Источники сообщали, что в окружении звезды обеспокоены ее состоянием, так как она совсем себя не жалеет.

Ранее Анджелина Джоли сделала парные татуировки с детьми.