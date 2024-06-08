«Очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас»: больная раком Кейт Миддлтон прервала молчание

В последнее время в Сети все чаще появляются тревожные новости о больной раком Кейт Миддлтон. Так, недавно распространились слухи о том, что принцесса Уэльская может не вернуться к королевским обязанностям после перенесенного курса химиотерапии. Однако супруга принца Уильяма прервала свое затянувшееся молчание и дала поклонникам повод для веры в лучшее, сообщает Us Weekly.

8 июня в Лондоне проводится главная репетиция Церемонии выноса знамени (Trooping the Colour). Однако Кейт Миддлтон, которая является почетным полковником Ирландской гвардии и должна была руководить парадом в этом году, не смогла посетить это мероприятие в связи с лечением от онкологии.

Жена принца Уильяма направила военнослужащим из Ирландского гвардейского полка письмо, в котором попросила прощения за то, что пропустила торжественное мероприятие. Обращение Кейт Миддлтон опубликовано в аккаунте Ирландской гвардии в соцсети.

«Я хотела написать, чтобы вы знали, как я горжусь всем полком перед репетицией и Церемонией выноса знамени. <…> Быть вашим полковником остается для меня большой честью, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году», — обратилась принцесса Уэльская к военнослужащим Ирландской гвардии.

Однако вместе с тем супруга принца Уильяма выразила надежду на то, что скоро сможет принимать участие в военном смотре, чем дала надежду поклонникам королевской семьи на ее выздоровление.

«Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания и пожелания удачи всем участникам», — написала в письме Кейт Миддлтон.

Напомним, 22 марта принцесса Уэльская сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

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