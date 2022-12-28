Месть по-королевски: Карл III отреагировал на выпады Меган Маркл

Совсем недавно на платформе Netflix состоялась премьера документального фильма Сассекских об их жизни в королевской семье. Новинка стала настоящей сенсацией, поскольку Меган и Гарри без стеснения раскрывали все тайны родственников и обвиняли их в своих несчастьях. Поклонники королевской семьи долго думали, как Карл III отреагирует на это, и, к слову, реакция не заставила себя ждать.

На днях Карл III обратился к жителям страны по случаю Рождества. Тем не менее в своем обращении король никак не упомянул про принца Гарри и его супругу. Кроме того, вся речь монарха сопровождалась слайдами, на которых были изображены члены королевской семьи, но снимки внука Елизаветы II и Меган отсутствовали. Подобная ситуация говорит лишь об одном: Сассекских полностью исключили из семьи.

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