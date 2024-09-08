«Очень идет ожидание малыша»: звезда сериала «Доктор Кто» Карен Гиллан впервые станет мамой

36-летняя звезда сериала «Доктор Кто» Карен Гиллан впервые станет мамой. Актриса перестала скрывать беременность на Международном кинофестивале в Торонто. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

6 сентября Карен Гиллан посетила премьеру фильма «Жизнь Чака» в рамках кинофестиваля в Торонто. На красной дорожке актриса рассекретила свою беременность, появившись в желтом облегающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Звезда фильма «Стражи Галактики» дополнила образ туфлями на каблуке. Артистка сделала яркий макияж с акцентом на глаза и распустила волосы, уложив их крупными волнами.

Пользователи Сети поздравили знаменитость с беременностью.

«Какая она стала красивая! Очень идет ожидание малыша», «Яркое заявление, яркий образ», «Красивая такая, наверняка родится мальчик», — написали Интернет-пользователи.

Примечательно, что этот ребенок станет первенцем не только для Карен Гиллан, но и ее супруга, 38-летнего актера Ника Кочера. Пара познакомилась на съемках фильма «Пузырь» (2022). Артисты поженились в 2022 году.

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