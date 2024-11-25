«Очень горжусь»: Пэрис Хилтон раскрыла правду о пластических операциях

Актриса Пэрис Хилтон развеяла слухи по поводу своей внешности. Она отметила, что никогда не колола ботокс и не делала никаких операций. А ее красота — это заслуга правильного ухода.

43-летняя Хилтон часто сталкивается с обсуждениями того, как она выглядит. Неоднократно ее подозревали в пластике и злоупотреблении инъекциями. Однако, как утверждает звезда, она никогда кардинально не меняла внешность.

«Я очень горжусь тем, что я полностью натуральна. Я не бываю на солнце. Я никогда не делала никаких инъекций ботокса, никаких операций, ничего», - заявила актриса в подкасте Zach Sang Show.

По словам Пэрис, еще в детстве мама научила ее 10-шаговому уходу за кожей, который и помог ей сохранить молодость кожи. При этом она не осуждает тех, кто все-таки решается подправить внешность у хирурга или косметолога.

Ранее актриса Пэрис Хилтон рассказала о своем СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности - прим. «Страсти»).