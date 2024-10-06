«Мое секретное оружие»: Пэрис Хилтон рассказала о лечении СДВГ

Пэрис Хилтон откровенно высказалась о своей борьбе с СДВГ.

Актриса призналась, что столкнулась с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности еще в детстве, то есть до того, как ей озвучили диагноз. По словам Хилтон, именно из-за этого расстройства поведения родители отправили ее в специальное учреждение для неблагополучных подростков.

Звезда заявила, что семье не нравились ни ее энергия, ни чрезмерная болтливость. Артистка до сих пор держит обиду на семью: ведь будучи ребенком, которого поместили в специальное место, она чувствовала себя недопонятым изгоем.

«Вместо этого я провела годы, чувствуя себя непонятой, наказанной за то, как работает мой мозг. Только гораздо позже в жизни я поняла, что на самом деле происходит», — сообщила Пэрис в беседе с изданием Teen Vogue.

Артистка также призналась, что долгое время скрывала диагноз от публики, так как боялась их реакции. Однако позже она осознала, что СДВГ является ее особенностью, а не проблемой.

«Это мое секретное оружие в мире, который часто советует нам действовать наверняка», — заявила актриса.

Напомним, что Пэрис Хилтон впервые рассказала о своих проблемах со здоровьем минувшем летом в своих социальных сетях.

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