Меган Маркл отказалась встречаться с больной раком Кейт Миддлтон из-за детей

Актриса Меган Маркл отказала Кейт Миддлтон в просьбе о встрече. По информации иностранных таблоидов, она не захотела везти детей в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.

Несмотря на разногласия и обиды, недавно принц Уильям с супругой решили попытаться помириться с принцем Гарри и его женой Меган, которые живут в США. Сначала были данные, что принцесса Уэльская отказывалась присоединяться к мужу на встрече, но потом стало известно, что она все-таки передумала.

Впрочем, предложение Кейт все равно было отклонено. Королевский эксперт Том Куинн поделился, что Маркл не хочет везти за границу своих детей. Это пока является основной причиной ее отказа от примирительного визита в Лондон.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор», - отметил эксперт.

Напомним, что в конце марта Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Долгое время она предпочитала скрывать диагноз и проходить лечение без афиширования недуга. Однако из-за многочисленных слухов ей пришлось прервать молчание.

Ранее появилась информация, что рак у 42-летней Кейт Миддлтон обнаружили во время удаления матки.