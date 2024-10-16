ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 октября 2024, 12:02
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Обвиняемый в торговле людьми рэпер P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в соцсетях

P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в соцсетях, поздравив дочь.
Обвиняемый в торговле людьми рэпер P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в соцсетях

© ANGELA WEISS/AFP/East News

Рэпер P.Diddy впервые за несколько месяцев вышел на связь в социальных сетях. Артист прервал молчание после начала скандала, чтобы поздравить дочь с днем рождения.

Арестованный исполнитель уже давно не публиковал ничего на своей странице в социальной сети. Однако недавно он неожиданно опубликовал пост. Правда, весьма безобидный. Вместо того, чтобы попытаться защитить свое имя, P.Diddy просто обратился к дочке и признался ей в любви.

Примечательно, что рэпер предусмотрительно закрыл комментарии под постом, поэтому поклонники и хейтеры не смогли дать ему обратную связь. К слову, из-за скандала вокруг P.Diddy оставлять сообщения в соцсетях запретили еще и дочь артиста, а также Уилл Смит.

Напомним, что P.Diddy обвиняют в рэкете, торговле людьми, подмешивании наркотиков, содомии, насилии и угрозе убийством. Предположительно, преступления он совершал на «белых» вечеринках. В ходе обысков в его особняке были обнаружены литры детского масла. Одна из жертв рассказала, что в бутылки подмешивали запрещенные вещества.

Ранее P.Diddy пожаловался на питание в заключении. В меню входят бургеры, паста, хлопья, фрукты и почти ресторанные блюда.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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