Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер продал автомобиль из-за проблем с деньгами

Голливудский актер Арми Хаммер рассказал, что вынужден продать свой автомобиль. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

«Это мой пикап. Я купил его себе в 2017 году в качестве рождественского подарка, потому что у меня уже давно были пикапы, и я очень любил этот грузовик, много раз ездил на нем в походы через всю страну и в долгие автомобильные путешествия», — поделился Хаммер.

Знаменитость также признался, что продает машину, поскольку больше не способен его содержать. Он отметил, что с момента возвращения в Лос-Анджелес он был вынужден заправлять пикап на сумму около 400-500 долларов.

«И вот у нас с ним была последняя поездка, потому что я его продаю. Я залил в него бензина примерно на 500 долларов, и я не могу больше позволить себе такие расходы», — заявил актер.

Хаммер добавил, что теперь у него новая машина, которая требует в разы меньше бензина.

«Она крошечная, гибридная. Я, вероятно, буду тратить на бензин около десяти баксов в месяц», — резюмировал он.

Напомним, что в январе 2021 года несколько девушек обвинили Арми Хаммера в склонности к БДСМ-практикам и каннибализму. Тогда в инетрнете оказались переписки, в которых, предположительно, Хаммер признавался в «100-процентном каннибализме» и признавался, что хочет выпить кровь или съесть своих собеседниц.

Через некоторое время девушка по имени Эффи Ангелова рассказала, что в 2017 году артист ее изнасиловал. Расследование по этому делу велось более двух лет, но прокуратура не нашла достаточных доказательств вины Хаммера, и ему так и не было предъявлено обвинений в суде. Тем не менее его карьера в кино пошла под откос: его исключили из актерского агентства WME и отстранили от съемок в ряде картин.

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