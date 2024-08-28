40-летняя Оливия Уайлд сойдется с 21-летним голливудским наследником Хоффманом

Актриса Оливия Уайлд снимется вместе с 21-летним звездным наследником Купером Хоффманом в фильме и будет «соблазнять» его на экране. Зарубежные журналисты Daily Mail полагают, что любительница молодых парней может очаровать актера вне съемок.

Оливия два года встречалась с музыкантом Гарри Стайлсом, который тоже моложе нее. Теперь, как полагают СМИ, она может сблизиться с другим молодым дарованием – Купером Хоффманом. Он является сыном обладателя «Оскара» за лучшую мужскую роль в «Капоте» Филипа Сеймура Хоффмана. Филип прославился благодаря ролям в фильмах «Запах женщины», «Талантливый мистер Рипли», «Человек, который изменил все» и многих других. Мужчина умер, но сын выбрал актерскую карьеру.

Звездный наследник будет сниматься с 40-летней актрисой, которая исполнит роль известной художницы. По сюжету, она ищет себе помощника, чтобы «открыть ему мир страсти, власти, предательства и убийств».

Интересно, что Оливия и с Гарри Стайлсом закрутила роман именно на съемочной площадке. Они сыграли вместе в киноленте «Не беспокойся, дорогая». А со своим избранником Джейсоном Судейкисом она тоже познакомилась на съемках шоу Saturday Night Live. Поклонники убеждены, что женщина снова может влюбиться в партнера по фильму.

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