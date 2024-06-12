«Эйфория от переезда в Америку прошла»: принц Гарри решил купить недвижимость в Британии

Уехавший в США принц Гарри не оставляет попыток помириться с королевской семьей, отношения с которой были испорчены после выхода его скандальных мемуаров. Герцог Сассекский планирует приобрести в Великобритании дом, чтобы его могли навещать родственники и друзья.

Как рассказал королевский эксперт Том Куинн, в Лас-Анджелес к принцу Гарри никто не приезжает, так как все недолюбливают его жену, бывшую американскую актрису Меган Маркл.

«Он упускает некоторые аспекты жизни в Лондоне. Эйфория от переезда в Америку прошла, и Гарри оглядывается назад, так же через розовые очки», - сказал собеседник издания The Mirror.

При этом Куинн выразил уверенность, что Гарри скучает по друзьям из колледжа и армии, а потому он полон решимости приобрести недвижимость и судится с британскими властями за право обеспечения бесплатной охраной.

После того, как герцоги Сассекские со скандалом уехали в США, МВД страны решило, что они не имеют права на государственное обеспечение безопасности, которое оплачивают налогоплательщики.

Ранее принца Гарри и Меган Маркл не получили приглашение на официальный день рождения отца, короля Карла III.