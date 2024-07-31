«Никаких украшений»: принц Уильям запретил Меган Маркл притрагиваться к драгоценностям принцессы Дианы

Принц Уэльский Уильям запретил Меган Маркл надевать украшения принцессы Дианы на свадьбу.

В новой книге о Кейт Миддлтон, которую написал королевский инсайдер Роб Джобсон, также говорится и об отношении принца Уильяма к браку его брата Гарри. Подробности сообщает издание The Independent.

Уильям беспокоился решением своего младшего брата жениться на голливудской актрисе Меган Маркл спустя год после их знакомства. Он считал такой поступок неразумным, так как необходимо было еще посмотреть, сможет ли звезда приспособиться к королевской жизни, забыв о собственной славе.

Принц Уэльский был не доволен тем, что Гарри не прислушался к просьбе отложить свадьбу. Разозлившись на брата, он запретил брать какие-либо украшения матери принцессы Дианы для Меган на бракосочетание.

«Уильям даже попросил у королевы Елизаветы II гарантий того, что будущей невесте его брата не достанется носить никаких украшений из коллекции Дианы. Хотя его жене Кэтрин было разрешено носить кое-что из шкатулки свекрови», — заявил автор книги Джобсон.

Такой приказ Гарри счел оскорблением со стороны старшего брата. В результате их взаимоотношения с принцем Уильямом резко ухудшились.

Ранее мы писали о том, как королева пыталась рассорить Кейт Миддлтон и принца Уильяма.