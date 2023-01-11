Обрезал волосы и покрасился: 59-летний Брэд Питт поразил поклонников сменой имиджа

Несколько часов назад завершилась 80-я премия «Золотой глобус», на которой наградили звезд мирового масштаба за достижения в кинематографии за 2022 год. Церемония порадовала не только неожиданными победителями в номинациях, но и яркими образами. Так, на красной дорожке блистал актер, голливудский секс-символ Брэд Питт, которого было просто не узнать.

Уже много лет 59-летний артист отдавал предпочтение удлиненным волосам, хотя в молодости ходил только с короткой стрижкой. За все это время поклонники уже привыкли видеть серферские локоны Питта, поэтому, когда он решил их неожиданно обрезать, фанаты оказались шокированны.

На премии «Золотой глобус» Брэд позировал перед фотографами с короткой стрижкой, причем его волосы, которые уже затронула седина, были довольно яркие. Из-за этого пользователи в Сети заподозрили, что перед светским мероприятием актер решил подкраситься или же воспользоваться какими-то филлерами, чтобы добиться такой игры цвета.

В любом случае, Брэд Питт на церемонии буквально светился от счастья и выглядел с новой прической помолодевшим. Судя по всему, конфликты, происходящие у него с бывшей женой Анджелиной Джоли, не сильно бьют по его эмоциональному состоянию. Зато плохие отношения между актерами сказываются на их детях. Недавно дочь Питта и Джоли устроила протест и обрезала свои длинные волосы. Поклонники подозревают, что это было сделано назло звездной матери.