Обратилась к детям: обнародовано завещание самой известной ирландской певицы в мире Шинейд О’Коннор

Спустя полтора года после смерти самой известной ирландской певицы в мире Шинейд О’Коннор обнародовано ее завещание. Артистка распорядилась своим имуществом и оставила неожиданное напутствие детям, передает Daily Mail.

Согласно последней воле Шинейд О’Коннор, после смерти ее невыпущенные альбомы должны увидеть свет для обеспечения ее несовершеннолетних детей. Также исполнительница хита Nothing Compares 2 U оставила наследникам сумму в размере 207 млн рублей и позволила им «развеять ее прах по своему усмотрению».

«Я постановляю, что после моей смерти и по усмотрению любого из моих детей, которым на тот момент исполнится 18 лет, мои альбомы должны быть выпущены, чтобы они приносили деньги, насколько это возможно», — говорится в завещании Шинейд О’Коннор.

Судьба одной из самых известных певиц Ирландии была тяжелой. Когда Шинейд О’Коннор было восемь лет, ее родители развелись, и девочка осталась с матерью, которая, по ее словам, регулярно издевалась над ней. В 1985 году, когда будущей знаменитости было 18 лет, ее мать погибла в автокатастрофе. Спустя годы артистка рассказала, что простила близкого человека.

В личной жизни Шинейд О’Коннор также преследовали неудачи. Певица четыре раза была замужем, но каждый из ее браков продлился менее года. Ситуация осложнялась и психологическими заболеваниями — в 2007 году артистка публично призналась, что борется с биполярным расстройством. В 2022 году знаменитость ждал новый удар — ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. После трагедии Шинейд О’Коннор заявила, что лишилась смысла жизни.

Через полтора года после смерти сына, 26 июля 2023 года, певица ушла из жизни в возрасте 56 лет. По официальной версии, причиной смерти Шинейд О’Коннор стали хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей. У знаменитости остались дочь и двое сыновей.

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