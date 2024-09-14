Обнял и поцеловал: Бен Аффлек замечен с женой лучшего друга после развода с Дженнифер Лопес

Актера Бена Аффлека застали на прогулке с женой Мэтта Дэймона. Это произошло спустя неделю после того, как певица Дженнифер Лопес вышла в свет с лучшим другом и коллегой на кинофестивале в Торонто. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Недавно Дженнифер Лопес появилась на публике вместе с лучшим другом бывшего мужа, актером Мэттом Дэймоном. Певица предстала на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто в провокационном образе – она выбрала сияющее «металлическое» платье от со смелыми разрезами по бокам, будто желая показать Бену Аффлеку, чего он лишился. Более того, после официальной части мероприятия артистка пообщалась с Мэттом Дэймоном и, как утверждают инсайдеры, они даже держались за руки.

«Дженнифер и Мэтт начали разговорить и вели долгий, глубокий разговор», — рассказывал источник.

Однако всего спустя неделю после эффектного появления Дженнифер Лопес на фестивале Бен Аффлек был замечен на прогулке с супругой Мэтта Деймона. Актер был одет в темно-синий деловой костюм, а Лусиана Барросо выбрала классический черный комбинезон. При этом артист обнимал жену друга и даже поцеловал ее.

Мэтт Дэймон и Лусиана Барросо познакомились в 2003 году, а через два года поженились. У супругов трое детей — 18-летняя Изабелла, 16-летняя Джиа и 13-летняя Стелла. Также у жены актера есть 25-летняя дочь Алексия от первого брака.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что бывшая возлюбленная Бена Аффлека хочет возобновить с ним отношения после развода с Дженнифер Лопес.