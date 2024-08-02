Облегающий верх подчеркнул фигуру: звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк удивила фанатов сильной худобой

Американская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря сериалу «Игра престолов», напугала фанатов своим внешним видом. Подписчики удивились, увидев изрядно похудевшую звезду.

Папарацци заметили Эмилию в Лондоне. Они успели сделать несколько снимков знаменитости. На них видно, что актриса идет куда-то по делам. На ней был простой образ из джинсов и белого топа, передает Леди Mail.ru.

Пользователи Сети, увидев фотографии, крайне удивились. Они отметили, что звезда «Игры престолов» очень похудела. Облегающий верх подчеркнул фигуру звезды.

Фанаты начали выдвигать свои версии того, что произошло с актрисой. Некоторые предположили, что Эмилия использует «Оземпик» для похудения. А часть пользователей считает, что звезда худеет специально для новой роли.

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