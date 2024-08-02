«Не знала, где нахожусь»: Шэрон Стоун рассказала, как заработала синяк под глазом

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, откуда у нее взялся синяк под глазом. Оказывается, на звезду «Основного инстинкта» никто не нападал — он сама травмировалась в отеле.

Знаменитость поделилась историей в социальных сетях. Так, по словам Стоун, она часто путешествовал в последнее время, и все это закончилось тем, что в одном из отелей актриса случайно ударилась головой поздно ночью.

«Я была в стольких отелях в стольких странах, что вставала посреди ночи в туалет и не знала, где нахожусь. Так я и ударилась. Никто меня не обидел, и я отлично провожу время. Меня отлично встречают, где бы я ни была», — заявила Шэрон.

Фотография с синяком под глазом появилась на странице Стоун два дня назад. Тогда же пользователи предположили, что актриса могла попасть в неприятную ситуацию.

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