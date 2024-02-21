Обещал карьерный рост: японский режиссер арестован по обвинению в изнасиловании начинающей актрисы

Японского режиссера Хидео Сакаки арестовали по подозрению в изнасиловании. Заявление о преступлении направила актриса.

По ее словам, Сакаки напал в квартире в 2016 году. Происшествие произошло в Токио.

В 2022 году женщина сообщила о случившемся в полицию, а в 2023-м подала официальное заявление, пишет Газета.Ru.

Правоохранительные органы полагают, что режиссер обещал начинающей актрисе карьерный рост. Он мог воспользоваться положением. Сакаки был знаком с девушкой с 2015 года.

Сам режиссер не согласен с обвинениями, хотя до этого другие актрисы тоже обвиняли его в домогательствах. На фоне этих событий супруга режиссера подала на развод.

Ранее сообщалось о насилии над девочкой в поселке Подмосковья. По подозрению в преступлении задержали всю семью: отчима, мать и брата.