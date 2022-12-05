Нюхает, целует и испытывает удовольствие: Байдена начали возбуждать волосы молодых женщин

80-летний президент США Джо Байден начал нюхать женские волосы и тянуться к макушкам, чтобы поцеловать. Сексолог Диля Еникеева заявила, что глава государства таким образом хочет получить большую дозу феромонов, которые вызывают сексуальное возбуждение.

Эксперт объяснила, что волосы – сильнейший источник феромонов, они пахнут сильнее других частей тела.

«Очень старенькому дедушке уже ничего не остается, кроме как вдыхать феромоны», — сказала Еникеева и предположила, что на большее Байден не способен.

По словам специалиста, супруга американского президента будучи в возрасте 71 года уже не имеет такого «букета феромонов». По этой причине Байдена тянет на волосы других, молодых женщин.

Ранее Байден встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, схватил коллегу за руку и забыл ее отпустить. Рукопожатие было столь продолжительным, что Макрон не знал, как поступить.