«Нужны доказательства жесткого обращения»: Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились в суде после развода

Анджелина Джоли и Брэд Питт снова оказались в суде спустя месяц после официального развода. Экс-супругам предстоит заняться нерешенными вопросами с винодельней Château Miraval, приобретенной в браке. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Спустя месяц Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вернулись к судебным разбирательствам. 17 января актриса подала ответ на иск бывшего мужа по делу о французской винодельне Château Miraval, которую они приобрели, когда были в браке. Известно, что актриса без предупреждения перепродала свою долю, но были нарушения и со стороны артиста. По словам адвоката Брэда Питта, он готов признать вину по некоторым вопросам, но не более.

По информации источников, на данный момент главная цель актрисы — правда. Ранее Анджелина Джоли утверждала, что экс-супруг применял в отношении нее и детей физическое насилие.

«Новые обвинения расширены для того, чтобы охватить все поступки Питта, независимо от того, связаны они с винодельней или нет. Нужны доказательства жесткого обращения с Анджелиной и их детьми», — рассказал инсайдер.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 года, однако спустя всего два года актриса подала на развод, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Пара расторгла брак в 2019 году, несмотря на наличие шестерых общих детей. 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между актерами завершился.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт намерен рассказать свою правду о разводе с Анджелиной Джоли.