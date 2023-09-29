«Нужно за нее молиться»: раскрыто состояние 89-летней Софи Лорен после операции

Актриса Софи Лорен сломала шейку бедра, будучи дома, и перенесла операцию. Сейчас у артистки идет этап реабилитации. Ее друг, художник Никас Сафронов призвал всех молиться за здоровье актрисы.

Подробности выяснил сайт mk.ru.

Несчастье случилось с Лорен почти сразу после встречи дня рождения. Операция прошла успешно, но реабилитация будет долгой – подобные травмы быстро не проходят. Сафронов признался, что актриса не ожидала такой беды. Врачи рекомендовали ей покой.

Друг Лорен уверен, что «она справится со всеми трудностями». За актрисой наблюдают лучшие врачи.

Сафронов виделся со знаменитостью в конце лета – он специально прилетал на несколько дней.

«…Надеюсь, она совсем скоро поправится. А нам, всем поклонникам Лорен, нужно за неё молиться», - призвал Сафронов, полагая, что таким образом выздоровление наступит скорее.

29 сентября стало известно, что певца Игоря Николаева выписали из больницы после операции на сердце. Его забрали на черном автомобиле с закрытой стоянки НМИЦК имени Чазова.