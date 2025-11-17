Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица снялся в выпуске интервью-проекта «Шахназаров». У обладателя наград крупнейших кинофестивалей Европы поинтересовались, смог ли он жить в Москве.

Кустурица в беседе с ведущим заявил, что ему недостаточно солнца для переезда в столицу РФ. Однако режиссер уверен, что российские ученые смогли бы решить эту проблему, передает Telegram-канал Абзац. Звездный гость предположил, что технические специалисты сумеют создать вечное светило над городом, что обеспечит Москву постоянным светом.

«Солнца здесь недостаточно. Нужно сделать новое солнце. Люди, которые смогли сделать "Орешник", их надо попросить сделать такое солнце, которое всегда было бы над Москвой», — заявил Кустурица.

От внимания режиссера не ушла и поездка актрисы Анджелины Джоли в Херсон, который занимают украинские военные. Кустурица назвал голливудскую звезду пропагандисткой.