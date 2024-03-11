Новый снимок болеющей Кейт Миддлтон экстренно отозвали: что не так с фото

Мировые СМИ экстренно отозвали новый снимок Кейт Миддлтон, предоставленный Кенсингтонским дворцом. Дело в том, что на фото обнаружили признаки ретуши. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, редактирование кадра было замечено агентствами Reuters, AP, Getty и AFP. Отмечается, что на фото у жены принца Уильяма отсутствовало обручальное кольцо, а у принцессы Шарлотты было изменено запястье. В Сети считают, что это может указывать на сфабрикованную фотографию.

К слову, официальных комментариев от представителей королевской семьи пока не поступало. Дворец предпочитает не реагировать на слухи, которые возникают вокруг болезни Миддлтон. Напомним, что принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости и после этого ушла на больничный до Пасхи. Неизвестно ни какой диагноз ей поставили, ни как она себя чувствует на данный момент. Из-за этого в Интернете довольно много теорий о том, что происходит с Кейт. Одни из них – рак, внематочная беременность, пластическая операция и побег из дворца.

Ранее появились первые фото Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости, сделанные папарацци.