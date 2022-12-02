23:26, 02 декабря 2022
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Назван самый мерзкий телефильм уходящего года
«СамоИрония судьбы», обещанная к предновогоднему показу на ТНТ, продолжает собирать негативные отклики экспертов.
На этот раз о картине высказался известный продюсер Вадим Цыганов. По его мнению, главной целью ленты было отмывание денег его «звездными» участниками.
Мюзикл представляет собой солянку из сюжетных лини знаменитого фильма Эльдара Рязанова в обрамлении музыкальных хитов других эпатажных сюжетов. Например «Игры в кальмара» или Tosic от Бритни Спирс.
- Это отвратительное белье выдать за новое невозможно… Мерзкий продукт!» - заявил Цыганов.
Ну а в главных ролях этого не нового продукта задействованы наши старые знакомые: Ольга Бузова и Филипп Киркоров, Михаил Галустян и Павел Воля, Клава Кока и Тимур Батрутдинов. Ну и все остальные…
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://moslenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: