Назван самый мерзкий телефильм уходящего года

«СамоИрония судьбы», обещанная к предновогоднему показу на ТНТ, продолжает собирать негативные отклики экспертов.

На этот раз о картине высказался известный продюсер Вадим Цыганов. По его мнению, главной целью ленты было отмывание денег его «звездными» участниками.

Мюзикл представляет собой солянку из сюжетных лини знаменитого фильма Эльдара Рязанова в обрамлении музыкальных хитов других эпатажных сюжетов. Например «Игры в кальмара» или Tosic от Бритни Спирс.

Это отвратительное белье выдать за новое невозможно… Мерзкий продукт!» - заявил Цыганов.

Ну а в главных ролях этого не нового продукта задействованы наши старые знакомые: Ольга Бузова и Филипп Киркоров, Михаил Галустян и Павел Воля, Клава Кока и Тимур Батрутдинов. Ну и все остальные…