Новый каприз: Адель сменила номер в отеле на бунгало рядом с полем для гольфа

В прошлом году певица Адель представила свой новый альбом и громко заявила о том, что возвращается в мир музыки. Певица развелась с бывшим мужем, сбросила лишние килограммы и закрутила новый роман. При этом звезда стала все чаще показывать свой непростой характер. Об этом говорят поклонники и журналисты.

Скоро исполнительницу можно будет увидеть в театре The Colosseum в Лас-Вегасе. Она получит за свое выступление миллион долларов. Организаторы предложили Адель номер в роскошном отеле Caesars Palace, где она могла отдохнуть вместе с сыном Анджело и бойфрендом Ричем Полом. Но звезда отказалась от апартаментов.

Знаменитость была недовольна тем, что номер находится не в эксклюзивной части здания. По данным портала Daily Mail, артистка сделала выбор в пользу конкурирующего курорта Wynn. Сейчас она живет в бунгало рядом с полем для гольфа.

Адель поселилась на вилле с двумя спальнями, которую можно арендовать за 3,8 тысячи долларов за ночь. Плюс этого места в том, что к зданию ведет собственная частная дорога.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Многие считают, что девушке надо быть поскромнее и не показывать свой капризный характер. А некоторые согласны с тем, что талантливая певица достойна только самого лучшего.

Ранее мы писали, что Адель приобрела особняк Сильвестра Сталлоне за полцены. Она отдала за него 58 миллионов долларов!