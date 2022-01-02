«Всего» $58 млн: Адель приобрела особняк Сталлоне за полцены
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Фото: Пресс-служба
Как сообщает TMZ, Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свое поместье 1994 года постройки за 110 млн долларов, однако на него не нашлось ни одного покупателя. Тогда актер, который переехал жить с семьей в Палм-Бич, штат Флорида, сильно снизил цену — до 58 млн долларов.
Новая стоимость особняка с 6 спальнями, 9 ванными комнатами, тренажерным залом, спа-комплексом, кинозалом, сигарной комнатой и 2-этажным домиком для гостей заинтересовала обладательницу рекордного количества премий «Грэмми». 33-летняя Адель давно искала дом побольше, чтобы переехать туда после развода.
Как сообщает источник, цена поместья такой большой площади и расположения, с безумным видом на город существенно низкая и певице удалось сорвать джек-пот.
Риэлторы Беверли-Хиллз отмечают, что в этом округе живет огромное количество знаменитостей, но большинство домов не отличаются хорошими видами из окон. Тогда как новые владения Адель имеют прекрасную панораму на город за меньшие деньги, чем у ее соседей, которым приходится любоваться своим задним двором.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance, пресс-служба