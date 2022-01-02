«Всего» $58 млн: Адель приобрела особняк Сталлоне за полцены

Как сообщает TMZ, Сильвестр Сталлоне выставил на продажу свое поместье 1994 года постройки за 110 млн долларов, однако на него не нашлось ни одного покупателя. Тогда актер, который переехал жить с семьей в Палм-Бич, штат Флорида, сильно снизил цену — до 58 млн долларов.

Новая стоимость особняка с 6 спальнями, 9 ванными комнатами, тренажерным залом, спа-комплексом, кинозалом, сигарной комнатой и 2-этажным домиком для гостей заинтересовала обладательницу рекордного количества премий «Грэмми». 33-летняя Адель давно искала дом побольше, чтобы переехать туда после развода.