Новый избранник актрисы Дженнифер Энистон признался в «стыдной» хронической болезни

Американский лайф-коуч Джим Кертис, который стал новым избранником актрисы Дженнифер Энистон, раскрыл тайну своего хронического заболевания, которое он ранее не афишировал. Об этом 53-летний «гуру» рассказал журналу Fast Company.

Выяснилось, что избранник звезды «Друзей» страдает острым синдромом раздраженного кишечника. Недуг развился у мужчины на фоне хронического заболевания. И долгое время он скрывал это от публики из-за стыда.

«Еще 10 лет назад у меня был синдром раздраженного кишечника и несчастные случаи случались часто. Работая в продажах, я часто бывал в разъездах, мне приходилось долго идти пешком через крупные аэропорты. Я не хотел ждать инвалидную коляску, спотыкаться, падал и обливался потом. Я никому об этом не рассказывал, но просто продолжал так жить», — признался Кертис.

В последнее время к коучу приковано повышенное общественное внимание. Причина тому роман с 56-летней кинозвездой Дженнифер Энистон. Недавно пара вместе отдохнула на Майорке в компании друзей популярной актрисы.

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