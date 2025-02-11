Новость вызвала беспокойство: принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустят важную кинопремию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не появятся на кинопремии BAFTA 2025 года. Кенсингтонский дворец не стал раскрывать причину такого решения. Однако королевский обозреватель Times Кейт Мэнси выяснила, почему принц и принцесса Уэльские пропустят важное мероприятие. Об этом сообщает New York Post.

Кенсингтонский дворец объявил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не будут присутствовать на 78-й церемонии вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств 16 февраля. Эта новость взволновала британцев, поскольку принц Уэльский является президентом BAFTA с 2010 года и не пропускал выход на красную дорожку без уважительной причины. Старший сын короля Карла III появился на премии даже в 2024 году, когда его жена проходила курс лечения от рака.

Причина отсутствия супругов на мероприятии не разглашается, но в Сети сразу забеспокоились о состоянии Кейт Миддлтон, предположив, что к ней вернулось заболевание. Прояснить ситуацию решила редактор Times UK Кейт Мэнси. Она заявила, что принц и принцесса Уэльские пропустят BAFTA, поскольку хотят провести время с детьми. По словам королевского обозревателя, дата проведения церемонии выпадает «на первые выходные школьных каникул».

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре супруга принца Уильяма заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

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