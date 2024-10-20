Новость уже не скрыть: актриса Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком

Актриса Дженнифер Лоуренс является одной из самых скрытных голливудских знаменитостей. Однако новость об «интересном» положении артистки не удалось оставить в секрете — звезда фильма «Голодные игры» беременна вторым ребенком. Эту информацию в беседе с Vogue подтвердил представитель знаменитости.

Последние пару месяцев в Сети активно обсуждали внешность 34-летней Дженнифер Лоуренс. Многие заметили, что лицо актрисы изменилось, и подозревали ее в пластике или в диете, но не обсуждали ее возможную беременность. Как оказалось, звезда «Голодных игр» действительно находится в положении. Представитель артистки подтвердил радостную новость.

«Прошлым вечером артистка вышла на ужин в Лос-Анджелесе, и ее живот был заметен. Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком», — заявил собеседник издания.

Напомним, Дженнифер Лоуренс состоит в браке с директором художественной галереи Куком Марони с 2019 года. У супругов есть двухлетний сын Сай.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лоуренс ответила на слухи о пластике.