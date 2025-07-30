Ношеный носок Майкла Джексона продали за 6 тысяч евро. Об этом сообщает BFMTV.

На аукционе во Франции был продан носок Майкла Джексона, который артист надевал во время выступления в Ницце 27 июня 1997 года в рамках своего французского тура.

Носок нашел один из уборщиков рядом со сценой. Фанаты уверены в оригинальности предмета, так как на нем были кристаллы, которые видели во время выступления Джексона с песней Billie Jean.

Сообщается, что первоначально носок оценили в 4 тысячи евро, однако в ходе торгов его цена выросла до 6200 евро (примерно 575 тысяч рублей).

Напомним, Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти певца стала передозировка лекарственными препаратами.

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